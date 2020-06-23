Раскрыта тайна жидкого океана на Плутоне

Ученые выяснили, каким образом на Плутоне может существовать океан жидкой воды, который сохранился под ледяной корой до сегодняшнего дня. Согласно выводам исследователей, океан возник еще во времена формирования небесного тела, когда при аккреции вещества выделялось достаточное количество тепла. О раскрытии тайны карликовой планеты сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

Предложенный астрономами сценарий противоречит прежнему представлению о происхождении Плутона как шара из льда и замороженного камня. Распад радиоактивных веществ мог выделить достаточно тепла, чтобы растопить лед и сформировать океан. Если бы Плутон изначально был холодным, а лед внутри него растаял, то были бы заметны признаки сжатия на поверхности. В ином случае океан бы постепенно замерзал, а поскольку лед занимает больше объема, чем вода, то карликовая планета расширилась бы.

Ученые обнаружили признаки расширения на поверхности Плутона, что согласуется с «горячим» сценарием. Исследователи подсчитали, что для этого небесное тело должно было сформироваться за достаточное короткое время — меньше чем за 30 тысяч лет. В случае если аккреция длилась миллионы лет, то для существование жидкого океана необходимо падение на карликовую планету крупных астероидов.

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