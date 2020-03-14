Планету Х начали искать на орбите Сатурна

В настоящее время гипотетическую Планету Х, которая может стать девятой планетой Солнечной системы, ищут на орбите Сатурна, сообщил ТАСС профессор Калифорнийского технологического института (США) Константин Батыгин.

«Тот объект, который мы ищем, имеет массу в пять или шесть земных, поэтому [космический телескоп] WISE [Wide-Field Infrared Survey Explorer] не смог бы его разглядеть. Сейчас коллеги, особенно во Франции, пытаются обнаружить гравитационный сигнал девятой планеты на орбите Сатурна, потому что зонд Cassini, который был спутником Сатурна, мог его уловить», — сказал ученый.

По его словам, анализ данных, полученных Cassini, займет один-два года, после чего в Чили начнет работу широкоугольный обзорный телескоп-рефлектор Large Synoptic Survey Telescope (LSST). «И есть хорошая вероятность, что он прямым путем сможет найти девятую планету. Я думаю, что мы получим какой-то ответ на эту задачу года через три. Может быть, пять лет, если нам не повезет. Если нам очень не повезет — через десять», — отметил Батыгин.

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15 сентября 2017-го Cassini, считающаяся одной из самых успешных миссий НАСА, была затоплена в атмосфере газового гиганта. Станция, запущенная 15 октября 1997-го, только через семь лет, 1 июля 2004-го, вышла на орбиту газового гиганта. 25 декабря 2004-го от станции отделился европейский зонд Huygens, который 14 января 2005-го высадился на поверхности Титана, что стало первой мягкой посадкой рукотворного аппарата во внешней Солнечной системе. Также Cassini известна тем, что обнаружила молекулярный водород и диоксид углерода в выбросах из спутника планеты Энцелада, что указывает на наличие в его недрах потенциально пригодных для жизни условий. Суммарные затраты на миссию оцениваются в 3,3 миллиарда долларов.

В январе 2016 года астрономы Майкл Браун и Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института сообщили об обнаружении за пределами орбиты Плутона признаков наличия объекта размером с Нептун и в десять раз тяжелее Земли.

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