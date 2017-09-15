Наука и техника
 

Станция Cassini уничтожена

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Станция Cassini, на протяжении последних 13 лет исследовавшая Сатурн, его кольца и спутник, уничтожена, сообщает НАСА.

Сигнал от станции пропал 15 сентября 2017 года примерно в 14:55 по московскому времени: Cassini утонула в атмосфере газового гиганта. Тайминг последних часов и дней миссии доступен на сайте НАСА, там же можно посмотреть последние снимки, полученные станцией.

Затопление станции в Сатурне позволило избежать биологического загрязнения спутников планеты Энцелада и Титана, где ученые не исключают существование примитивной жизни.

За 13 лет Cassini сделала множество ключевых для планетологии открытий. В частности, станция обнаружила молекулярный водород и диоксид углерода в выбросах из Энцелада, что указывает на наличие в недрах спутника потенциально пригодных для жизни условий. О главных открытиях миссии рассказывала «Лента.ру».

Cassini считается одной из самых успешных миссий НАСА. Станция, запущенная 15 октября 1997-го, только через семь лет, 1 июля 2004-го, вышла на орбиту газового гиганта. 25 декабря 2004-го от станции отделился европейский зонд Huygens, который 14 января 2005-го высадился на поверхности Титана. Это стало первой мягкой посадкой рукотворного аппарата во внешней Солнечной системе.

Суммарные затраты на миссию Cassini оцениваются в 3,3 миллиарда долларов, ожидается, что анализ полученных в ее ходе данных займет еще несколько лет.

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