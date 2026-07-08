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Бывший СССР
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08:30, 8 июля 2026Бывший СССР

Подвергшийся покушению в Монако олигарх запланировал действие в отношении властей Украины

Прозоров: Ермолаев проведет конференцию о коррупции высших должностных лиц на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexandre Dimou / Reuters

Пострадавший в Монако в результате покушения олигарх Вадим Ермолаев собирается провести пресс-конференцию, где уличит в коррупции высших должностных лиц на Украине. С таким заявлением выступил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, передает ТАСС.

По его словам, Ермолаев собирался провести пресс-конференцию, где, в частности, затронул бы тему коррупционными действиями и кол-центрами.

«Если пресс-конференции не будет, значит, он пошел на сделку с правоохранителями европейских стран, все им рассказал взамен на гарантии безопасности», — подчеркнул Прозоров.

29 июня в Монако произошел подрыв самодельного взрывного устройства у жилого дома. В результате теракта, который стал первым подобным происшествием в истории княжества, тяжело пострадал Вадим Ермолаев, его спутница Анна Насобина, а также получил легкие травмы их 13-летний сын.

7 июля под Киевом нашли закопанным тело подозреваемой в теракте, которую разыскивал Интерпол. По делу задержаны действующий офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины и бывший сотрудник правоохранительных органов.

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