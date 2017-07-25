Гигантский шестиугольник Сатурна попал на видео

Видео: nasa.gov

НАСА представило ролик пролета станции Cassini от северного полюса Сатурна до границы гигантского шестиугольника, крупного атмосферного вихря планеты.

Ролик смонтирован из 137 снимков, сделанных Cassini во время первого погружения в пространство между Сатурном и его кольцами. Высота станции над верхними слоями атмосферы газового гиганта варьировалась от 72,4 до 8,4 тысячи километров.

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К настоящему времени это позволило установить, что магнитный диполь планеты отклоняется от ее оси вращения на менее чем 0,06 градуса — предел чувствительности магнитометра Cassini.

Ученым по-прежнему не известна точная продолжительность суток на газовом гиганте, современные теории расходятся в объяснении природы магнитосферы планеты.

Миссия Cassini стала самой успешной программой НАСА по исследованию планеты Солнечной системы. Основная цель проекта заключается в исследовании Сатурна, его колец и самого крупного спутника планеты — Титана. В июле 2004-го станция вышла на орбиту Сатурна, завершение миссии запланировано на сентябрь 2017 года.