НАСА в последний раз представило снимки Титана

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) представило последние изображения поверхности Титана — крупнейшего спутника Сатурна. Это пролетное исследование стало заключительным в рамках миссии Cassini.

Ученые также вновь измерили глубину всех восьми озер Титана, которая составила около ста метров. Специалисты не исключают, что водоемы могут быть связаны подповерхностными каналами. Эксперты отмечают, что за 13 лет, с момента, когда аппарат Cassini достиг орбиты Сатурна, на поверхности спутника не произошло существенных изменений.

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Мониторинг был проведен при помощи радара в ходе 127-го пролета станции 22 апреля 2017 года.

Титан в полтора раза больше Луны в диаметре и почти вдвое — по массе. В атмосфере спутника Сатурна, как и Земли, преобладает азот. В газовой оболочке Титана на него приходится до 95 процентов объема. Небесное тело, не считая Земли, является единственным объектом в Солнечной системе, на поверхности которого присутствует жидкость (из углеводородов).

Миссия Cassini считается одной из самых успешных программ НАСА по исследованию планеты Солнечной системы. Основная цель проекта заключается в исследовании Сатурна, его колец и Титана. Аппарат запущен 15 октября 1997 года с мыса Канаверал во Флориде и 1 июля 2004-го вышел на орбиту газового гиганта. Cassini прекратит свое существование в сентябре 2017 года, утонув в атмосфере планеты.