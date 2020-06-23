Мужчина всего за год похудел на 76 килограммов и раскрыл свой секрет

Житель английского графства Хартфордшир всего за год похудел на 76 килограммов ради детей и раскрыл свой секрет — сбалансированное питание и физическая нагрузка. Историю его трансформации опубликовало издание Daily Mail.

37-летний Мигель да Силва (Miguel da Silva), у которого пятилетний сын Диого и трехлетняя дочь Эмма, весил 165 килограммов и носил одежду размера XXXL. Он осознал, что нужно привести себя в форму, когда играл в футбол с Диого. «Мяч выкатился на дорогу, и мой сын побежал за ним. К моему ужасу, я не мог догнать его — все, что мне оставалось, лишь кричать ему вдогонку, — вспоминает англичанин. — В тот момент я решил, что нужно что-то менять».

Из-за ожирения Мигель страдал от проблем со здоровьем. «У меня была астма, высокое давление и апноэ во сне, — отметил он. — Я осознал, что если не избавлюсь от лишнего веса, то, возможно, не застану взросление сына». Он начал придерживаться сбалансированной диеты, разработанной специалистом. В результате он отказался от фастфуда и перекусов на бегу и стал питаться блюдами, приготовленными дома.

«Мне было легко следовать рекомендациями, и мне нравилось, что у меня был ментор, который поддерживал и направлял меня в течение всего процесса. Я знал, что мне это было необходимо, если я нацелился на успех», — подчеркнул он.

Одно из меню на день у англичанина было следующим: на завтрак он выпивал черный кофе без сахара и съедал цельнозерновой ломтик хлеба с кусочком сыра; на обед, совмещенный с ужином, ел куриную грудку с овощами или овощной салат и стакан воды. Таким образом всего за 12 месяцев ему удалось похудеть до 89 килограммов.

«Плюс я увеличил свою дневную активность, я стал больше ходить и даже начал без стеснения посещать тренажерный зал, когда достиг своего желаемого веса; хотя мне казалось, что это никогда не произойдет, — рассказывает он. — После того как я полюбил спорт, я пошел учиться на инструктора по фитнесу». Мигель подчеркнул, что сбылась его главная мечта — быть образцовым отцом и мужем и вести активную жизнь.

Ранее россиянка показала, как за год и четыре месяца она полностью преобразилась, похудев на 69 килограммов. Она выложила историей своей трансформации в интернете. Комментаторы отметили, что после похудения девушка стала выглядеть на 20 лет моложе.

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