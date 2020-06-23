Сотрудница «Макдоналдса» узнала о беременности и родила в один день

Жительница шотландского города Данди не знала о своей беременности, пока у нее не начались роды. Об этом сообщает издание «Би-Би-Си».

В 2017 году Дейзи Янг, которой сейчас 21 год, уехала от родителей в Данди, где собиралась изучать историю. На второй год она бросила обучение и устроилась работать в «Макдоналдс», пока искала новые курсы.

9 июня 2020 года Янг обратилась в больницу, так как ощутила необъяснимые судороги в животе. Врач предположил, что пациентка беременна, но Янг считала, что это невозможно: у нее не было никаких характерных признаков беременности и продолжались месячные Она набрала немного веса, но подумала, что это произошло из-за работы в «Макдоналдс».

Врачи провели сканирование и установили, что у женщины начались роды. Через несколько часов Янг родила мальчика, который весил три килограмма. Она назвала сына Элайджа (Elijah). Молодая мать была в шоке: она пользовалась средствами контрацепции и не знает, кто может быть отцом ребенка. Сотрудники больницы собрали для новорожденного одежду и подгузники и выдали Янг корзинку, в которой ребенок мог бы спать первое время.

Янг позвонила своей матери Мэгги (Maggy Young) и сообщила, что у нее родился ребенок. «Я не могла поверить в это. Моей первой мыслью было, что я хочу быть рядом, и так горжусь своей дочерью. Я повернулась к моему мужу Грэхему (Graham) и просто сказала: «Привет, дедушка». Его лицо надо было видеть», — сказала Мэгги.

Мэгги приехала к родителям на следующий день: врачи разрешили ей нарушить введенный из-за коронавируса запрет на перемещения.

«Поскольку Дейзи довольно высокая, мы решили, что он мог лежать вдоль ее позвоночника, поэтому она ничего не знала о нем», — сказала Мэгги. Она отметила, что ребенок похож на дедушку Грэхема: он такой же спокойный и расслабленный.

Молодая мать привыкает к своему новому статусу. «Это полностью изменило все мои планы, но я действительно счастлива», – сказала она.

Ранее сообщалось, что жительница бразильского города Касерис, штат Мату-Гросу, рассказала о том, как ей удавалось не замечать свою беременность, пока не начались роды. Девушка тяжело переживала расставание с молодым человеком и растолстела из-за неправильного питания, а позже оказалось, что она была беременна.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!



