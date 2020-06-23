ВОЗ оценила версию о появлении коронавируса в Италии в декабре 2019-го

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан оценил версию о появлении коронавируса в Италии в декабре 2019 года. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, выявление итальянскими учеными COVID-19 в сточных водах на данном этапе не меняет ситуацию с происхождением вируса.

При этом Райан назвал исследованием интересным и отметил, что его необходимо продолжить. Он также добавил, что в настоящее время неизвестно, какое влияние на вспышку коронавирусной инфекции в Италии оказало присутствие COVID-19 в окружающей среде и не могли ли ее спровоцировать привозные случаи.

Ранее в Национальном институте здравоохранения Италии (ISS) рассказали, что следы коронавирусной инфекции были обнаружены в образцах, взятых из сточных вод итальянских Милана и Турина. Эксперты пояснили, что результаты свидетельствуют о том, что коронавирус мог проникнуть в страну еще в декабре 2019-го.

В мае французские ученые назвали возможные сроки появления коронавируса в Европе: новая инфекция могла проникнуть туда еще в ноябре — за два месяца до того, как в стране официально подтвердили первый случай заражения. Кроме того, 12 случаев коронавируса были выявлены в декабре и начале января.

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