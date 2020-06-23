На Украине определили шансы победить Россию в случае войны

Украине не удастся победить Россию в случае войны. С таким заявлением выступил бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина».

Политик отметил, что шансы Киева можно определить, основываясь на математике. «Никогда мы ее [Россию] не победим <...> Я уверен, что даже сегодня с Россией можно было бы достойно, без унижений, взаимовыгодно, ни капли украинских интересов не теряя, уступая, может быть, в чем-то, но приобретая в другом, прийти к консенсусу», — подчеркнул экс-министр.

Ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников оценил угрозу широкомасштабной войны с Россией. Он заявил, что не видит возможности «продвижения российских войск», поскольку «350 тысяч украинских военных прошли испытание на восточном фронте».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией и начала вооруженного конфликта в Донбассе. Украина регулярно обвиняет Россию в причастности к боевым действиям на юго-востоке своей территории. Москва отвергает все обвинения.

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