Зеленский назвал засранцами нарушающих правила дальнобойщиков

Президент Украины Владимир Зеленский назвал засранцами дальнобойщиков, которые ездят по дорогам с перегрузом, передает «112.ua».

Как отмечает издание, глава государства опубликовал видеообращение в закрытом чате Viber для водителей фур.

На обнародованном видео Зеленский говорит, что на Украине запланировано масштабное дорожное строительство. Но есть проблема, как сберечь построенные дороги, поскольку водители ездят по ним с перегрузом.« Им все равно, что государство тратит на один километр дороги приблизительно один миллион долларов», — отметил президент.

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На дорогах есть пропускные пункты, но их объезжают. Зеленский рассказал, что со своими «ребятами» нашел группу «ГВК — весовой контроль», и вступил в нее. Там более 17 тысяч человек обсуждают, где лучше проехать с перегрузом, чтобы не попасться.

«Развеселили вы меня, развеселили вы всех. Хотел бы я вам сказать, что вы, парни, засранцы. Мы тут хотим что-то хорошее сделать для страны, помогать вы не можете, не способны, так хоть чуть-чуть не мешайте», — обратился украинский лидер к водителям.

Он пообещал нарушителям, что все их чаты и их самих найдут, и «будет больно».

В конце мая Зеленский назвал Украину «серьезной, но бедной» страной.

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