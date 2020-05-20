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Зеленский назвал Украину бедной страной

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Фото: Toms Kalnins / EPA-EFE

Президент Украины Владимир Зеленский назвал свою страну «серьезной, но бедной». Об этом украинский лидер заявил на своей пресс-конференции, трансляция доступна в YouTube.

Причину этого он увидел в крупных иностранных кредитах, на обслуживание и выплату которых страна тратит миллиарды долларов. «Не мы их набрали, но мы будем их выплачивать», — сказал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что Киев «не печатает деньги» и выполняет международные рекомендации. Однако он заявил, что даже в этих условиях власти будут делать все возможное для обеспечения необходимых социальных выплат и роста заработных плат.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что правительство активно ведет переговоры с МВФ о предоставлении финансовой помощи стране для борьбы с коронавирусом. В то же время Владимир Зеленский заявил, что властям удалось договориться об увеличении размера поддержки с пяти до восьми миллиардов долларов США. Условиями для предоставления кредитов является принятие двух законов, касающихся банковской системы и рынка земли.

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