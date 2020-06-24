Праздничный салют в честь 75-летия Победы в Москве показали на видео. Прямую трансляцию мероприятия вела «Мослента» на странице во «ВКонтакте».

Фейерверк начался в 23:00 по московскому времени — так же, как и после парада Победы в 1945 году. Он продлился 15 минут и завершился залпами цветов флага России: белым, синим и красным.

24 июня появились кадры парада в Москве, снятые из космоса. Фото было сделано российским спутником «Ресурс-П». На нем видна колонна военной техники, которая едет по Тверской улице к Красной площади, а также проход пеших колонн.

Традиционные праздничные мероприятия в честь дня Победы перенесли с 9 мая из-за ситуации с пандемией коронавируса на 24 июня. По указу президента России Владимира Путина этот день объявлен нерабочим.

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