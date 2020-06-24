Раскрыты способы отправиться в поездку по России летом с «изюминкой»

Российские путешественники, привыкшие отправляться в путешествия по авторским турам, объяснили свой выбор наличием «изюминки» в таких поездках. Способы необычно провести отпуск раскрыли в исследовании платформы «Туту Приключения» (имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

Так, к примеру, текущим летом россиянам предлагают отправиться на Камчатку, чтобы понаблюдать за китами и косатками, а также поучиться управлению парусной яхтой и посетить самое крупное лежбище морских котиков — двухнедельный тур обойдется как минимум в 165 тысяч рублей на одного человека.

Кроме того, для тех, кто интересуется древней историей, есть возможность уехать в событийный гастротур, посвященный реконструкции сражения за Азовскую крепость — за трехдневную поездку необходимо будет заплатить 10,4 тысячи рублей.

Материалы по теме Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России

Наконец, в качестве вариантов необычных путешествий российским туристам также рекомендуют рассмотреть пятидневный фототур на цветение лаванды в Крыму (17 тысяч рублей), мотолагерь в Крыму (15 тысяч рублей за девятидневную смену), рыцарский фестиваль в Судаке (11,5 тысячи рублей за четыре дня) и четырехдневный джазовый фестиваль в Крыму (11,5 тысячи рублей).

22 июня стало известно о том, что отдых на российских курортах в начале июля текущего года на фоне пандемии коронавируса оказался на 30 процентов дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. Так, самый дешевый недельный тур на море — в Крым, Сочи, Анапу или Геленджик — с вылетом из Москвы 1-4 июля стоит в среднем от 13,9 до 18,8 тысячи рублей на двоих.

«Безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно туристический сезон откроется в России с 1 июля.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!