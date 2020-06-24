Трамп пригрозил посадить Болтона в тюрьму и конфисковать у него деньги

Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший советник Джон Болтон должен сидеть в тюрьме, а его денежные средства должны быть конфискованы. Об этом американский лидер написал в своем Twitter-аккаунте.

Такое наказание, по мнению Трампа, должно последовать за разглашением его бывшим советником секретной информации с целью получения прибыли. Президент также отметил, что жалеет о моменте, когда простил Болтона.

В другой своей записи глава Белого дома утверждает, что написанная бывшим советником книга «Комната, где это произошло» — это его собственное мнение. Трамп также добавил, что считает Болтона глупым.

Ранее сообщалось, что Болтон приготовился под присягой подтвердить свои слова о том, что президент Дональд Трамп просил лидера КНР Си Цзиньпина помочь ему переизбраться. По его словам, так же могут поступить все, кто присутствовал на встрече двух лидеров.

Джон Болтон, бывший советник президента по нацбезопасности, был уволен из американской администрации в сентябре 2019 года — тогда Трамп заявил, что он и многие члены его команды не согласны со многими предложениями политика.

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