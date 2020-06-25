Дочь Ефремова рассказала о состоянии артиста после ДТП

Дочь Михаила Ефремова Анна Мария рассказала о состоянии артиста после смертельного ДТП с его участием. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет. Раскаивается. Передала ему ваши сообщения поддержки по мере сил», — написала дочь актера. Она пояснила, что пока не готова комментировать аварию с участием отца, так как не хочет, чтобы неудачные формулировки «понадергали для заголовков».

По словам Анны Марии, в настоящее время аккаунт Михаила Ефремова в Instagram закрыт. Она призвала жаловаться в техподдержку, если в соцсетях кто-то будет выдавать себя за актера

Дочь Ефремова также отметила, что осуждает появившийся во «ВКонтакте» паблик «Свободу Михаилу Ефремову», так как его создатели врут, что якобы помогли ей разобраться с преследовавшими ее журналистами. Анна Мария напомнила, что группу создали те же люди, что выступали в поддержку историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

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