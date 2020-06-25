Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии. Об этом сообщает РИА Новости

Пашаев объяснил, что Ефремов готов позаботиться о детях, однако «не в том смысле, что усыновить по документам».

Ранее адвокат заявил о готовности артиста максимально помочь детям из семьи погибшего. «Он готов их даже усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь», — сказал Пашаев, добавив, что говорит это «честно и искренне».

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы в состоянии алкогольного опьянения. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови.

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