Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП. Об этом он заявил в беседе с «Эхом Москвы», опубликованной на YouTube.

Пашаев подчеркнул, что Ефремов готов понести наказание и максимально помочь детям из семьи погибшего водителя. «Он готов их даже усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь, вот вам честно говорю, искренне», — сказал он.

Ранее адвокат назвал сумму возможной компенсации семье Сергея Захарова. Пашаев предположил, что по решению суда сумма компенсации составит до 1,5 миллионов рублей. При этом он отметил, что актер был готов дать родственникам погибшего значительно большую сумму.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.

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