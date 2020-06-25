У российской «Арматы» прошли «детские болезни»

Стадия «детских болезней» у техники на платформе «Армата» прошла, сообщил РИА Новости руководитель бригады Уралвагонзавода, готовящей технику к параду Победы, Михаил Бегман.

По его словам, «техника за эти пять лет нами изучена, мы к ней привыкли, и уже знаем, где какие нюансы». «И теперь я абсолютно спокоен, когда она выезжает на репетиции. Конечно, тревога, ответственность присутствовала, но не было напрасных переживаний», — сказал специалист.

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Бегман не уточнил, о каких именно детских болезнях «Арматы» идет речь.

В январе американское издание The Diplomat написало, что поставки танков Т-14 и боевой машины пехоты Т-15, созданных на базе гусеничной платформы «Армата», в Вооруженные силы России задерживаются не только из-за необходимости подготовки производственных мощностей, но, в частности, проблем с силовой установкой, трансмиссией и прицельным комплексом.

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