Россия отправила в Египет первую партию пассажирских вагонов

Россия отправила в Египет первую партию вагонов для железных дорог, они уже прибыли в место назначения. Об этом рассказали ТАСС в министерстве транспорта страны.

«В Александрийский порт прибыла первая партия из 30 вагонов. Согласно согласованному с российской стороной графику, ежемесячно будет поставляться по 35 вагонов», — отметили в ведомстве.

В 2018 году управление железных дорог Египта по итогам тендера подписало контракт стоимостью 1,16 миллиарда евро с российско-венгерским консорциумом с участием ЗАО «Трансмашхолдинг» на приобретение 1300 пассажирских вагонов различного класса комфортности и модификации. Они производятся как в России, так и в Венгрии. Всего предусматривается поставка 800 кондиционированных вагонов.

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