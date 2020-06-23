Россия вновь начала поставлять буренок на экспорт

Из России вновь начали поставлять на экспорт крупнорогатый скот. В начале года торговля этими животными была приостановлена из-за пандемии коронавируса, сообщает издание «Республика Башкортостан» со ссылкой на пресс-службу Башкирского референтного центра.

Животноводы Башкирии отправили за рубеж партию из 66 буренок симментальской породы. Скот поедет в Узбекистан.

Изъятый у буренок биоматериал прошел исследования в лаборатории Башкирского референтного центра Россельхознадзора на наличие опасных болезней. Результаты показали, что все животные здоровы, их состояние соответствует требованиям страны-экспортера и стран Таможенного союза.

Проект «Международная кооперация и экспорт» включает в себя несколько подразделов: «Промышленный экспорт», «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», «Логистика международной торговли», «Экспорт услуг» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

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