В затворничестве Байдена увидели плюсы

Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на грядущих выборах, бывший вице-президент Джо Байден пока только выигрывает из-за необходимости вести политическую борьбу из дома. На плюсы его затворничества обратило внимание Politico.

Как отмечает издание, несмотря на то, что действующий американский лидер Дональд Трамп и его команда регулярно критикуют и высмеивают Байдена в своих выступлениях и соцсетях за его решение соблюдать самоизоляцию и отказаться от участия в массовых мероприятиях, в том числе пресс-конференциях, бывшему вице-президенту удалось увеличить свое преимущество над главой государства в национальных опросах. Так, если в марте, в первый месяц самоизоляции Байдена, он опережал Трампа по результатам соцопросов на 6 процентов, то три месяца спустя его преимущество увеличилось до 10 процентов. Последний же опрос, результаты которого 24 июня опубликовала The New York Times, показал, что бывший вице-президент опережает нынешнего президента уже на 14 процентов.

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В последние несколько месяцев Байден практически не покидал свой дом в штате Делавэр, ограничиваясь прямыми эфирами для избирателей и онлайн-интервью. Впервые на публике после долгого перерыва он появился только в конце мая и с тех пор посетил всего несколько мероприятий, в том числе церемонию прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, который скончался после грубых действий полиции при его задержании. Большую часть поездок политик совершил либо внутри своего штата, либо в прилегающих к нему штатах Пенсильвания и Нью-Джерси. Кроме того, Байден в отличие от Трампа практически не появляется на федеральных каналах, предпочитая давать интервью местным изданиям.

Таким образом, пишет Politico, Байден не привлекает к себе излишнего внимания и дает меньше поводов себя критиковать, что выгодно отличает его от Трампа, действия которого как президента регулярно освещаются в СМИ и подвергаются резкой критике на фоне пандемии коронавируса и экономического кризиса. В то же время некоторые демократы опасаются, что бывший вице-президент, придерживаясь и дальше подобной стратегии, не сможет привлечь на свою сторону молодых и более радикально настроенных избирателей, который ожидают от потенциального лидера большей активности и агрессивности.

«Возможно, сейчас это работает на него, но американцы, народные массы, ищут смелого лидера. Мы хотим кого-то, кто будет требовать справедливости и будет таким же злым и страстным, как и все мы», — отметила член Национального комитета Демократической партии из штата Вирджиния Ясмин Таеб (Yasmine Taeb).

В мае колумнист The Wall Street Journal Карл Роув посоветовал Байдену и дальше оставаться в подвале своего дома в штате Делавэр и меньше выступать на публике. По его словам, во время большинства своих публичных выступлений политик допускает ряд сомнительных замечаний или не может ответить прямо и конкретно на вопросы, что сводит на нет усилия его штаба.

В марте сообщалось, что 77-летний Байден вынужден вести политическую деятельность из подвала своего дома в штате Делавэр, где он самоизолировался из-за коронавируса. Изначально произведенный политиком контент раскритиковали за низкое качество, однако в дальнейшем бывшему вице-президенту удалось решить все технические проблемы и проводить регулярные прямые эфиры.

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