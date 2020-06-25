Электрическое кресло задушило пенсионера

В Великобритании пенсионера задушило его собственное электрическое кресло с подъемником. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Тело 93-летнего Эдварда Стейнера (Edward Stainer) обнаружил его внук Дэвид Кларк (David Clarke) в их общем доме в городе Бейсингсток, графство Гэмпшир, в прошлом ноябре. Пенсионер лежал на полу на спине под креслом, рядом с ним лежал пульт.

Судмедэксперты постановили, что ветеран Второй мировой войны упал, случайно нажал на кнопку на пульте, и подножка кресла придавила ему шею. Вскоре Стейнер задохнулся.

Кларк утверждает, что жил с дедушкой около десяти лет, и все это время у него было кресло, доставшееся ему от других людей. За несколько недель до гибели пенсионера механизм начал барахлить: у пульта не сразу срабатывали кнопки. Однако за три недели до случившегося пульт починили.

По словам внука, Стейнер передвигался самостоятельно с помощью ходунков, а сиделки помогали ему забраться на кресло и на кровать. Однако иногда мужчина пробовал делать это самостоятельно.

Коронер Джейсон Пегг (Jason Pegg) назвал причиной смерти асфиксию. Слушания по делу продолжаются.

Ранее сообщалось о скончавшемся в результате визита в кино британце. Мужчина застрял в раскладном кресле и запаниковал. У него случился сердечный приступ, спустя неделю он скончался в больнице.

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