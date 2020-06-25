Визит депутата Госдумы на Урал обернулся вызовом полиции

Депутата Госдумы от ЛДПР Виталия Пашина встретила полиция, когда он приехал в Кусинский район Челябинской области. Об инциденте, который произошел на прошлой неделе, рассказал парламентарий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, правоохранителей вызвал глава Кусинского района Юрий Лысяков.

Пашин рассказал, что он приехал в Кусу после жалоб жителей на отремонтированную глиной дорогу, которая после дождя превращается в «грязное месиво». Однако визит в городе перерос во встречу с избирателями, пояснил он.

«От общения с народом было не уйти. Попросил всех по возможности надеть маски и соблюдать дистанцию в полтора метра», — сказал депутат.

Вскоре на место прибыла полиция, которая, по его словам, пыталась найти организаторов мероприятия, опрашивала людей, чтобы составить протокол о незаконном проведении митинга. В комментарии агентству «Znak» парламентарий настаивает, что не считает себя нарушителем.

38-летний Пашин — член комитета нижней палаты по аграрным вопросам.

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