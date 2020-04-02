Охрана депутата Госдумы Делимханова избила мужчину в «Президент-Отеле»

Охрана депутата Госдумы Адама Делимханова избила мужчину в холле московского «Президент-Отеля». Видео инцидента публикует издание Baza в своем Telegram-канале.
На видео видно, как телохранители парламентария повалили на пол мужчину, который попытался поговорить с Делимхановым, и начали избивать его кулаками. О чем именно мужчина хотел поговорить с депутатом, не сообщается.
Участники конфликта не стали обращаться в полицию, отмечает Baza.
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