Потерявшую туфлю участницу парада Победы наградили

Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов лично наградил участницу парада в Калининграде, которая потеряла туфлю, но не сбила строй. Об этом рассказал представитель флота Роман Мартов, передает РИА Новости.
Девушка получила памятную медаль командующего, грамоту и букет перед строем мичманов и офицеров, уточнил Мартов.
По его словам, девушка четыре года служит фельдшером командного пункта в одной из частей противовоздушной обороны Балтфлота, это был ее третий парад.
24 июня Telgram-канал LIFE SHOT опубликовал ролик, на котором видно, что у участницы парад Победы слетела туфля, но девушка продолжила маршировать и не сбила строй. Адмирал Александр Носатов попросил узнать ее фамилию, чтобы наградить, потому что, несмотря на произошедшее, «даже никто ничего не заметил».