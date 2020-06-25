Завершилось расследование обстоятельств смерти сына Никиты Хрущева

Полиция американского города Кранстон (штат Род-Айленд) завершила расследование обстоятельств смерти политолога Сергея Хрущева, сына первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Об этом сообщил ТАСС представитель полицейского управления города.

Правоохранители не обнаружили насильственных действий с третьей стороны, власти не планируют предъявлять кому-либо обвинений в связи с гибелью Хрущева.

«Мы провели тщательное расследование. На данный момент не планируется предъявлять кому-либо обвинения в совершении преступлений. Дело закрыто», — приводит агентство слова источника. Однако собеседник отказался уточнить, совершил ли Хрущев самоубийство или произошел несчастный случай, добавив, что полиция не раскрывает эту информацию «исключительно из уважения к семье».

Ранее вдова Сергея Хрущева Валентина Голенко опровергла его самоубийство и заявила, что он болел последние два года и умер от старости.

О смерти Хрущева-младшего стало известно еще 18 июня, однако 25 июня появилась информация о возможном его самоубийстве. Отмечалось, что тело было найдено с огнестрельным ранением головы. По данным полиции, очевидных признаков следов насилия не обнаружено.

Сергей Хрущев имел российское и американское гражданство — в 1991 году известного ученого и публициста пригласили в университет Брауна для чтения лекций по истории холодной войны. Впоследствии он остался жить в США.

В СССР Хрущев-младший занимался разработкой проектов крылатых и баллистических ракет, участвовал в создании систем приземления космических кораблей.

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