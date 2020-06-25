Поляки избили украинцев за отказ выпить водку в Германии

В пригороде Мюнхена в Германии произошел инцидент с участием украинских и польских дальнобойщиков. Мужчины подрались из-за отказа первых выпить вместе. Об этом сообщает немецкая газета Suddeutsche Zeitung.

Выходцы из Украины 47 и 60 лет сидели в зоне отдыха, когда около 11 часов вечера к ним подошел 40-летний поляк в нетрезвом состоянии. Он предложил коллегам выпить водку, те отказались. Тогда поляк разозлился и, вооружившись железной палкой, набросился на мужчин.

Украинцы попытались укрыться в машинах, однако напавший позвал на помощь еще одного выходца из Польши. Предположительно, тот также был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчинам удалось вытащить одного из водителей. Они избили его ногами и попытались задушить полотенцем.

В результате нападения украинцы получили травмы разной степени тяжести. Один из них госпитализирован. Поляки арестованы и находятся под стражей.

В феврале в Польше жестоко избили пятерых граждан России, Украины и Белоруссии. Преступники при нападении выкрикивали, в частности, националистический лозунг «Польша для поляков» и оскорбительные фразы в отношении двоих украинцев. Известно, что среди пострадавших была женщина.

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