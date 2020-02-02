Украинцам стали чаще отказывать во въезде в Польшу

За 2019 год Польша увеличила число отказов во въезде гражданам Украины. Об этом сообщается в аналитическом докладе, который опубликовал центр «Европа без барьеров».

Если в 2018 году Польша отказала во въезде 46,7 тысячи украинцев, то в 2019 году уже 58,5 тысячи. Таким образом, количество отказов выросло почти на 25 процентов.

Главными причинами отказов были неподтвержденная цель поездки и нехватка средств. Исполнительный директор «Европы без барьеров» Ирина Сушко пояснила, что после внедрения безвизового режима продолжается «перенос» отказов из консульств на границу.

Граждане Украины, помимо сложностей с миграционной политикой Польши, сталкиваются с издевательствами и унижениями из-за своей национальности. Так, в октябре 2019 года глава профсоюза «Трудовая солидарность» Виталий Махинько рассказал, что правоохранительные органы нередко игнорируют заявления от украинских граждан и отказываются проводить расследования. Махинько добавил, что инциденты с украинцами происходят ежедневно, при этом поляки не боятся обижать гастарбайтеров, поскольку их за это не наказывают.

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