В странах Евросоюза обострилась борьба за украинских гастарбайтеров

Страны Европейского союза начали борьбу за украинских гастарбайтеров — многие государства пытаются создать наиболее комфортные условия для работы в их городах. Как пишет газета Rzeczpospolita, Польша — первый претендент, рискующий остаться без рабочих с Украины.

В стране, по информации издания, в 2019 году трудились около двух миллионов иностранных работников, большинство из которых граждане Украины. В основном они работали на краткосрочной основе (до шести месяцев в году) — это обусловлено трудностями при получении вида на жительство или разрешений на работу. В 2020 году ситуация для Варшавы может измениться, прогнозирует президент агентства по трудоустройству Personnel Service Кшиштоф Инглот (Krzysztof Inglot).

По его словам, в этом году украинцев будет сложнее убедить работать в Польше, поскольку, к примеру, в марте в Германии вступят в силу правила, облегчающие трудоустройство специалистов из стран, которые не входят в ЕС. Конкуренцию Варшаве составит также Прага — в Чехии украинцы смогут быстро получить двухлетнее разрешение на работу. Проще украинцам будет и в Венгрии — там гражданам Украины дадут право работать в течении года.

Польские чиновники отмечают, что было бы целесообразно ввести для иностранцев программы, которые облегчают им более быструю адаптацию и интеграцию. Это предусматривал разработанный еще в середине 2018 года проект новой миграционной политики Польши. Межведомственная группа по миграции 17 декабря 2019 года, отмечает Rzeczpospolita, решила создать рабочую группу, которая подготовит проект документа с изложением основных положений миграционной политики страны. Затем проект будет направлен на консультацию, а после представлен на утверждение Совету министров. Когда это произойдет, неизвестно, но другие страны уже активизировали свои усилия для привлечения рабочих с Украины, пишет газета.

Граждане Украины, помимо сложностей с миграционной политикой Польши, сталкиваются с издевательствами и унижениями из-за их национальности. Так, в октябре 2019 года глава профсоюза «Трудовая солидарность» Виталий Махинько рассказал, что правоохранительные органы нередко игнорируют заявления от украинских граждан и отказываются проводить расследования. Махинько добавил, что инциденты с украинцами происходят ежедневно, при этом сами поляки «не боятся» гастарбайтеров, поскольку их за это не наказывают.

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