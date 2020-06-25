Рэпер Lil Yachty попал в аварию и разбил дорогостоящий Ferrari

Рэпер Lil Yachty попал в аварию и разбил свой автомобиль Ferrari 488 стоимостью свыше 330 тысяч долларов (более 22 миллионов рублей). Музыкант получил незначительные травмы, пишет Billboard.

— comeback season boat (@lilyachty) 23 июня 2020, 15:53

22-летний артист выложил снимки с места ДТП в Twitter. Он заявил, что благодарен за то, что выжил в аварии.

Инцидент произошел на автостраде во время сильного дождя. Рэпер потерял управление и врезался в ограждение. Он повредил руку, однако неизвестно, обратился ли он за помощью в больницу. Полиция сделала музыканту предупреждение за опасное вождение.

В мае французского актера Венсана Касселя госпитализировали после того, как он попал в аварию и травмировал лицо. Сообщалось, что 55-летний артист упал со скутера.

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