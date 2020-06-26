Кремль прокомментировал признание Серебренникова виновным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал признание виновным режиссера Кирилла Серебренникова, отметив, что Кремль не будет давать оценку приговору. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что дело Серебренникова стало поводом тщательно проанализировать, как расходуются государственные средства в учреждениях культуры.

Ранее 26 июня сообщалось, что режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа». По версии следствия, с 2011 по 2014 год руководство организации «Седьмая студия» присвоило 133 из 214 миллионов рублей, выделенных из госбюджета на проект «Платформа».

Обыски и аресты по делу «Седьмой студии» начались в мае 2017 года. Изначально Серебренников проходил по делу в качестве свидетеля, однако в августе того же года он был задержан и помещен под домашний арест после того, как арестованная бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева назвала его организатором мошеннической схемы. В апреле 2019-го режиссера отпустили под подписку о невыезде.

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