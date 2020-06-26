В России возобновят производство коньяка 40-летней выдержки

В Краснодарском крае планируется до конца года наладить производство коньяка 35 и 40-летней выдержки, сообщает «НИА-Кубань» со ссылкой на министерство сельского хозяйства региона.

Коньяк будут изготавливать из винограда урожая 1970-х годов. Тогда виноматериал был отправлен на выдержку в Новокубанск, где из него изготовили спирты и оставили выдерживаться. Все это время мастера следили за ними, разработали купаж из спиртов разных бочек и подготовились к производству. Такие коньяки несколько лет не производились в крае, а завозились в основном из Франции, поэтому возобновление работ над ними важно с точки зрения импортозамещения, отметили в ведомстве.

Сообщается, что около пяти тысяч бутылок общим объемом в 3,5 тысячи литров будет выпускать винодельня «Фанагория».

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