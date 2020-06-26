Холодильник спас женщину от смерти

В валлийском городе Нит, округ Нит-Порт-Толбот, Великобритания, женщина сумела выжить после разрушения дома благодаря холодильнику. Об этом сообщает издание The Mirror.

Израненную 31-летнюю валлийку Джесс Уильямс (Jess Wil­­liams) с двумя маленькими детьми обнаружил их сосед, спасатель в отставке Джефф Дэвис (Jess Wil­­liams). Женщина спаслась, спрятавшись за холодильником, принявшим на себя удар от обломков здания. Пострадавших доставили в больницу, их состояние оценивается как критическое, но стабильное.

«Джесс спасла от смерти морозильная камера. Рядом с ней не было обломков, там она и лежала», — объяснил Дэвис. Он добавил, что оперативная помощь соседей способствовала спасению матери и ее сыновей: «Было бы разумно подождать приезда спасателей и позволить им все сделать, но они обычно приезжают не сразу. Поэтому когда из-под обломков слышны крики, и ты знаешь, что там люди, начинаешь помогать инстинктивно».

Местные власти начали расследование инцидента. Предположительно, дом был разрушен из-за взрыва бытового газа.

Ранее сообщалось о двух рыбаках из мексиканского штата Табаско, которые воспользовались плававшим в океане холодильником в качестве лодки после того, как их судно затонуло. Спасатели обнаружили потерпевших крушение мексиканцев, подняли их на борт судна и доставили в порт, где их ожидала скорая помощь.

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