Молодая россиянка умерла после свидания с любовником в колонии

В Бурятии после ночи, проведенной на свидании с осужденным, в исправительной колонии скончалась молодая женщина. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России (СКР).

31-летняя женщина приехала в колонию к своему сожителю. Как уточнили в СКР, на время трехдневного свидания их разместили в отдельной комнате специального здания. Спать пара легла лишь под утро, после чего у женщины начались судороги. Она скончалась до прихода врача. Повреждений на теле погибшей обнаружено не было.

Проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы и штрафу в 600 тысяч рублей бывшего начальника исправительной колонии №13 за получение взяток. Было установлено, что он торговал свиданиями заключенных, получая от них от 15 до 110 тысяч рублей за встречи с супругами и другими близкими родственниками, а в случае отказа угрожал осужденным наказанием за нарушение условий содержания.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru