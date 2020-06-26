Объяснена тяга звезд к нарядам с вырезами и декольте

Специалистка в области невербального общения и модная писательница рассказали, по какой причине знаменитости тяготеют к нарядам с вырезами или декольте. Информация появилась на портале The Sun.

Джуди Джеймс и Эбби Макхейл (Judi James и Abby McHale) проанализировали наряды звезд и объяснили, почему они оголяют ту или иную часть тела. Так, например, по их мнению, модель Роузи Хантингтон-Уайтли (Rosie Huntington-Whiteley) часто появляется на светских мероприятиях в платьях с вырезами на спине, чтобы выглядеть сексуально, не привлекая при этом повышенное внимание к себе.

Фото опубликовано @rosiehw

Телеведущая Аманда Холден, в свою очередь, выбирает наряды с одним рукавом. Оказалось, что асимметричный вырез способен переключить внимание публики с нижней части тела на ее лицо и плечи. «Такие вещи носят интересные личности, которым не нужны слишком пошлые наряды для привлечения внимания», — добавила Джеймс.

Фото опубликовано @noholdenback

Кроме того, певица Рита Ора часто появляется в платьях с высоким разрезом, который оголяет ногу. Эксперты подчеркивают, что обнаженное бедро — признак успешности личности в выбранной ею карьере. «Такой вырез делает наряд более праздничным и добавляет немного интриги в образ», — подчеркнула Макхейл.

Фото опубликовано @ritaora

По словам специалисток, если знаменитость показывает ключицы, она пытается выглядеть более элегантно и женственно. Вдобавок отмечается, что наряды с оголенным животом демонстрируют уверенность человека в своей фигуре. Таким приемом пользуется певица Алиша Диксон (Alesha Dixon).

Фото опубликовано @aleshaofficial

В июне журналисты уличили британскую телеведущую Аманду Холден в тяге к нарядам, обнажающим одно плечо. Она часто выходила в свет одежде таких брендов, как Balmain, J'aton, Julien Macdonald и Phillip Armstrong. Оказалось, что обнаженная рука — один из способов выглядеть смело, но не слишком откровенно.

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