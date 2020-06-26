США нашли способ наказать Европу с помощью пива

Если США одобрят новые пошлины на пиво из Европы, то его поставки туда придется почти полностью прекратить. Об этом заявил генеральный секретарь европейской ассоциации пивоваров Пьер-Оливье Бержерон, передает РИА Новости.

Право наказать Европу с помощью таких действий Белый дом получил в прошлом году, когда Всемирная торговая организация (ВТО) признала победу США в деле о субсидиях для Airbus.

Европейские производители пива ожидали, что санкции коснутся только безалкогольного продукта, но с удивлением нашли себя в списке, представленном во вторник, 23 июня, управлением торгового представителя США. Выбранный способ введения пошлин, отметил глава ассоциации, приведет к беспрецедентному удару по отрасли, а особенно по мелким и средним пивоварням.

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По словам Бержерона, поставки в США составляют 30 процентов экспорта пива, причем многие крафтовые пивоварни развивают свой бизнес за счет таких поставок. Большие компании пострадают в меньшей степени, поскольку у них есть производство в США.

Новые пошлины коснутся также таких продуктов, как оливки и джин, а действующие сборы с европейского сыра, йогурта и самолетов вырастут. В Европейской ассоциации шоколада, печенья и конфет (CAOBISCO), продукция которой также пострадала, заметили, что после вступления санкций в силу могут потерять крупнейший экспортный рынок.

Евросоюз, в свою очередь, запросил у ВТО право на введение пошлин на американские товары объемов 11,2 миллиарда долларов по аналогичному делу, связанному с субсидиями американским авиакомпаниям. Организация должна принять соответствующее решение в июле. Как отмечают эксперты, нарастающие противоречия могут привести к полноценной торговой войне между США и Евросоюзом.

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