В России отреагировали на протест Украины из-за парадов в Крыму

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал протест Украины из-за парадов в Крыму в своем Twitter-аккаунте.

«МИД Украины в своем репертуаре: заявил, будто парад Победы в Крыму приводит к эскалации напряженности в отношениях с Россией», — написал сенатор. Он отметил, что к эскалации приводят «обстрелы Донбасса», а не парады.

По словам Пушкова, Киев выступает против развития отношений между сторонами. Он также указал на то, что у Украины нет посла в Москве.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с проведением парадов Победы в Севастополе, городах Республики Крым, Донецке и Луганске «без согласования с украинской стороной». В МИД Украины считают, что проведение праздничных мероприятий на данных территориях является «грубым нарушением обязательств» российской стороны. Демонстрация военной техники свидетельствует о «продолжении Россией политики милитаризации Крыма», а также «представляет серьезную угрозу европейской безопасности», возмутились украинские дипломаты.

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