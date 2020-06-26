Столицу США решили наделить статусом штата

Палата представителей Конгресса США одобрила большинством голосов наделение американской столицы Вашингтон статусом штата. Об этом сообщает РИА Новости.

Законопроект поддержали 232 конгрессмена, против проголосовали 180. Авторами инициативы выступили сторонники Демократической партии. Они указывают, что жители столицы добросовестно исполняют гражданские обязанности, но при этом не имеют возможности избирать своих представителей в федеральный Конгресс.

В настоящее время Вашингтон с административной точки зрения является федеральным округом Колумбия, не входящим ни в один из штатов, и не имеет полноценных представителей в Конгрессе. В палате представителей у него есть только один делегат, который не имеет права голоса на пленарных заседаниях и может голосовать только по процедурным вопросам и на уровне комитетов. В сенате столица представителя не имеет.

Инициатива отправится на рассмотрение сената, однако, как ожидается, республиканцы не поддержат документ. В Белом доме заявили, что в любом случае наложат на законопроект вето.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон на 100 процентов принадлежит демократам, отметив, что за его превращение в штат могут проголосовать только «очень глупые республиканцы».

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