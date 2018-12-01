Американца попросили доказать существование штата Нью-Мексико

Сотрудники бюро регистрации браков столичного округа Колумбия приняли жителя американского штата Нью-Мексико Гэвина Кларксона за иностранного гражданина и попросили его доказать существование в США такого субъекта. Об этом сообщает Las Cruces Sun News.

Кларксон захотел узаконить отношения со своей невестой и подал заявление в бюро регистрации браков. В качестве удостоверения он предоставил водительские права, выданные в штате Нью-Мексико. Однако сотрудница приняла мужчину за иностранного гражданина и потребовала от него международный паспорт.

После возражений Кларксона, сотрудница обратилась к начальнику, который подтвердил ее ошибку. Однако позже существование штата все-таки подтвердили, и представители учреждения извинились перед мужчиной.

Нью-Мексико находится на юго-западе США. В 1821 территория штата стала частью Мексиканской империи, однако перешла к США в 1846 году в результате американо-мексиканской войны. Статус штата Нью-Мексико получил в 1912 году.

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