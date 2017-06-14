В американском штате Нью-Мексико разбился легкомоторный самолет

В американском штате Нью-Мексико после вылета из аэропорта города Руидосо разбился легкомотрный самолет. Об этом сообщает Associated Press.

Машина упала на землю через несколько минут после взлета. От удара обломки самолета загорелись. Жертвами крушения стали два человека: 39-летний Джастин Кинг и его 13-летний сын Хайден.

Причину аварии будет выяснять специальная комиссия Национального совета по безопасности на транспорте.

4 мая в американском штате Вашингтон на автостраду рухнул легкомоторный самолет. У самолета возникли проблемы с двигателем, летчик пытался посадить машину на шоссе. Однако воздушное судно зацепилось шасси за линию электропередач и упало на землю. Пилот и пассажир самолета не пострадали.