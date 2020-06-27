Появились подробности смерти главы крупной строительной фирмы в России

Руководитель крупной строительной фирмы «Пионер» Андрей Грудин, которого нашли мертвым в ночь на 27 июня, незадолго до своей смерти отправился в офис по срочным делам. Подробности происшествия рассказал «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах.

«Андрей Грудин с супругой и тремя детьми жил неподалеку от офиса "Пионер". Накануне вечером он сказал, что ему срочно нужно в офис, и уехал. Он несколько часов не возвращался, перестал отвечать на звонки», — рассказывает собеседник издания. После этого супруга погибшего бизнесмена отправилась в офис и нашла тело мужа в одном из кабинетов.

Женщина сообщила сотрудникам полиции, что Грудин последние месяцы находился в состоянии депрессии. Он также высказывал мысли о суициде.

По данным правоохранительных органов, рядом с погибшим нашли предсмертную записку, в которой Грудин попросил не винить никого в его смерти. Источник в полиции добавил, что версия о самоубийстве является основной, однако рассматриваются и другие. «Многое будет понятно после судебно-медицинских экспертиз», — уточнил собеседник.

О смерти Грудина сообщалось ранее 27 июня. Тело 50-летнего бизнесмена обнаружили в его офисе на Малой Пироговской улице. Расследованием смерти предпринимателя занимаются силовики.

Грудин основал группу компаний «Пионер» в 2001 году. С этого же момента он стал гендиректором фирмы. Группа компаний строит многофункциональную недвижимость и жилые кварталы в дорогих районах Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, «Пионер» вошел в десятку самых надежных застройщиков России.

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