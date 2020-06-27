В России нашли мертвым главу крупной строительной фирмы

В Москве нашли мертвым руководителя крупной строительной фирмы «Пионер». По предварительным данным, Андрей Грудин покончил с собой, пишет Telegram-канал Mash.

Тело 50-летнего бизнесмена обнаружили в его офисе на Маловой Пироговской улице. Расследованием смерти предпринимателя занимаются правоохранители.

Грудин основал группу компаний «Пионер» в 2001 году. С этого же момента он стал гендиректором фирмы. Группа компаний строит многофункциональную недвижимость и жилые кварталы в дорогих районах Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, «Пионер» вошел в десятку самых надежных застройщиков России.

В начале мая с собой покончил российский миллиардер, владелец компаний «Сибантрацит» и «Востокуголь» Дмитрий Босов. Среди версий гибели бизнесмена рассматривалось также неосторожное обращение с оружием.

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