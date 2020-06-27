Связь самоубийства основателя «Пионера» с работой компании опровергли

Смерть основателя девелоперской компании «Пионер» Андрея Грудина, предположительно, совершившего самоубийство, не связана с работой компании и ее финансовым состоянием. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе застройщика.

«Вопреки различным версиям о причинах смерти Андрея Грудина, распространенным в ряде СМИ, сообщаем, что уход из жизни не связан с деятельностью компании и тем более с ее финансовым состоянием», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что по итогам 2019 года объем выручки компании достиг рекордных 40 миллиардов рублей, а чистая прибыль — 7,6 миллиарда. Текущая работа по проектам осуществляется по графику, добавили в «Пионере».

О смерти Грудина сообщалось ранее 27 июня. Тело 50-летнего бизнесмена обнаружили в его офисе на Малой Пироговской улице. Расследованием смерти предпринимателя занимаются силовики.

Источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах сообщил, что незадолго до своей смерти Грудин отправился в офис по срочным делам. Последние месяцы бизнесмен находился в состоянии депрессии, он также высказывал мысли о суициде.

Грудин основал группу компаний «Пионер» в 2001 году. С этого же момента он стал гендиректором фирмы. Группа компаний строит многофункциональную недвижимость и жилые кварталы в дорогих районах Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, «Пионер» вошел в десятку самых надежных застройщиков России.

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