Перечислены российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

В оперативном штабе перечислили российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом. Всего за последние сутки выявлено 6852 инфицированных в 85 субъектах страны. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперштаба Москвы в субботу, 27 июня.

Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Москве (750 случаев заражения), Московской области (366) и Ханты-Мансийском автономном округе (280). Более 200 диагнозов COVID-19 также поставлено за сутки в Иркутской области (237), Санкт-Петербурге (224), Свердловской области (216) и Нижегородской области (214). Кроме того, в десятку регионов с самым большим количеством новых случаев COVID-19 вошли Воронежская (190), Челябинская (158) области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ (147).

Меньше всего людей заразилось коронавирусом за сутки в Чукотском автономном округе (два).

Выздоровели за последние сутки 9200 человек. Еще 188 пациентов с коронавирусом умерли.

Ранее 27 июня стало известно, что коронавирус может приводить к широкому спектру проблем со здоровьем. К такому выводу пришли в Научно-исследовательском институте Скриппса в США. По словам специалистов, помимо респираторных проблем, новая инфекция в некоторых случаях вызывает катастрофические повреждения поджелудочной железы, сердца, печени, мозга, почек и других органов.

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