Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило десять миллионов

Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило десять миллионов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале Worldometers.

Всего зафиксировано 10 080 224 случая заражения COVID-19. 501 262 человека умерли, 5 457 945 пациентов выздоровели.

Число инфицированных увеличилось на миллион за шесть дней. Отметку в девять миллионов инфицированных мир преодолел 22 июня. По оценке Всемирной организации здравоохранения, преодоление следующей отметки ожидалось на следующей неделе.

Информация Worldometers несколько опережает данные Университета Джонса Хопкинса. По информации этого проекта, в мире выявлено 9 949 767 случаев инфицирования.

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