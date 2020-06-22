ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020. Это следует из опубликованного отчета на сайте организации.

Наибольшее количество новых случаев — в Северной и Южной Америке. Среди стран лидируют Бразилия (55 тысяч), США (37 тысяч) и Индия — около 15 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что, по данным сервиса Worldometers, количество случаев заражения коронавирусом в мире на утро 22 июня превысило девять миллионов. Эта статистика различается с данными проекта Университета Джонса Хопкинса — 8,96 миллиона человек.

15 июня выяснилось, что коронавирус, обнаруженный на оптовом рынке «Синьфади» в Пекине, возможно, более заразный, чем уханьский. SARS-CoV-2 нашли на разделочной доске, использовавшейся для нарезки импортированного лосося. Зараженную рыбу привезли с закрытого рынка морепродуктов «Цзиншэнь», на котором ранее зафиксировали новый очаг распространения вируса.

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