Танцы Лукашенко с выпускницами попали на видео

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Танец президента Белоруссии Александра Лукашенко на республиканском балу выпускников в Минске попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

На кадрах видно, как белорусский лидер танцует в окружении выпускниц под песню Таисии Повалий. Певица исполняла на мероприятии украинскую композицию «Ти ж мене підманула».

По данным портала «Белновости», после торжественной части мероприятия Лукашенко решил остаться, чтобы станцевать с выпускниками в неформальной обстановке.

Ранее Лукашенко обратился к выпускникам с призывом сберечь суверенитет и не думать о Востоке и Западе. По его словам, суверенитет — это не абстрактное понятие, а то, что позволяет нынешнему и позволит следующим поколениям оставаться белорусами.

В Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы. Лукашенко, который намерен баллотироваться на шестой срок, заявлял, что в стране хотят устроить революцию. 25 июня он пожаловался на иностранное вмешательство в предвыборную кампанию. По его словам, российские Telegram-каналы распространяют «жуткие фейки» для дискредитации белорусской власти. Он пообещал обсудить ситуацию с президентом России Владимиром Путиным.

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