Стало известно о судьбе мозаики с Путиным из храма Минобороны

Демонтированную из главного храма Вооруженных сил России мозаику с изображением президента Владимира Путина могут разместить в музее, рассказал главный художник Василий Нестеренко, который отвечал за эскизы. Его слова приводятся в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

По словам Нестеренко, мозаика не пропадет. Желание сохранить ее есть как у архитекторов и художников, так и у военных. Кроме того, он отметил, что изображение президента в храме — это нормально, поскольку «есть традиция запечатлеть дарителей».

1 мая стало известно, что мозаику с изображением Путина убрали из храма Минобороны, а вместо нее был создан новый эскиз. На нем также изображено шествие людей, однако вместо руководителей государства, среди которых можно было также узнать главу Минобороны Сергея Шойгу — монахи с иконой Корсунской Богоматери, а вместо надписи «Крымская весна» — «Навеки с Россией».

В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что глава государства не считает своевременным появление в храме мозаики со своим лицом. «Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать еще рано», — процитировал Песков Путина.

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