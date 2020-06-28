Коронованный перед развалом СССР вор в законе Сумбат Тбилисский получил дело

Вор в законе Сумбат Абасов, известный в криминальных кругах, как Сумбат Тбилисский, обвинен по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») и отправлен в СИЗО Белгорода. Об этом в воскресенье, 28 июня, сообщает агентство «Прайм Крайм».

По его данным, накануне суд арестовал 53-летнего Абасова, опираясь на материалы сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России и их коллег из Белгородской области. Вор в законе был задержан 16 июня в транзитной зоне при попытке незаконного пересечения российско-украинской границы в обход пограничного пропускного пункта.

Абасов — уроженец Тбилиси и езид по национальности. Титул вора в законе он получил за год до развала СССР и большую часть своей жизни провел в местах лишения свободы. Абасов уже подтвердил следователям наличие у него воровского титула.

27 июня сообщалось, что в Вологде следователи возбудили уголовное дело на 42-летнего российского криминального авторитета Валерия Глебова (Валерик) — «смотрящего» за регионом от воров в законе.

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